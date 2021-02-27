"Приспали Брюгге. Дві гри ми не бачили Циганкова. Зробив гольову, Буяльський забив. Я так розумію, що один Буяльський і хоче грати. Я б ще привітав оборону, яка не дала нічого створити Брюгге.

Блохін оцінив шанси Динамо та Шахтаря на вихід у чвертьфінал Ліги Європи

Про гру краще не згадувати. Краще просто сказати – ми класно пройшли. Хлопці повинні розуміти, що з такою грою далеко не втечеш. Це випадково, а випадковостей багато не буває. Зараз знову почнуть вигадувати, що це шахи. Навіть якщо виграєш кубок Ліги Європи з такою грою, уболівальників не додасться.

Не дано динамівцям контролювати м'яч. Я хочу шаленіти від хорошої гри, але в Динамо немає виконавців. Важко буде Луческу щось переробити. Ми звикли бігати, хтось щось виконав, вистрибнувши за рахунок фарту. Далеко не пройдемо і задоволення від гри не отримаємо. Закономірний результат приходить тільки з грою. Фарту багато не буває. Давайте йти далі, але буде складніше. Хотілося б закономірностей", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Динамо за сумою двох матчів здолало бельгійський Брюгге і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграє з іспанським Вільяреалом.

Брюгге – Динамо: терпіння, ігрова дисципліна та переможна стратегія Луческу