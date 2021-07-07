Колишній тренер Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич прокоментував інформацію про те, що сенегалець Папа Гуйє міг одягнути синьо-жовту футболку.

"Тодішня Федерація футболу робила спроби, аби Гуйє міг виступати за головну команду України.

Папа Гуйє завершив кар'єру гравця, – ЗМІ

Але оскільки його батько був політичним діячем і рішення сина про зміну громадянства було б негативно сприйняте в Сенегалі, то далі розмов справа не просунулася.

А через якийсь рік Папа Гуйє дебютував за збірну Сенегалу (29 лютого 2012 року – Футбол 24), і ця тема втратила будь-який сенс", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Зауважимо, загалом за головну команду своєї країни оборонець зіграв 6 матчів. Напередодні з'явилась інформація, що екс-зірка УПЛ завершив кар'єру. Гуйє зараз 37 років.

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