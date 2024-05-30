Металіст та Василь Кобін вирішили припинити співпрацю, яка тривала 2 роки.

За обопільним рішенням сторін договір не буде продовжено, інформує прес-служба харківського клубу.

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Металіст призначив Кобіна спортивним директором у липні 2022 року. Уродженець Закарпаття допоміг харків'янам облаштуватися в Ужгороді, допоки рідне місто перебуває під постійними обстрілами росіян. Демонструвати хороші результати було важко – Металіст вилетів з УПЛ, а в нинішній кампанії з боями гарантував собі бодай виживання в Першій лізі.

Нагадаємо, раніше 39-річний Кобін мав тренерський досвід на чолі Миная.

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