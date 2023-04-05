"Чи є бажання очолити збірну України? Ні-ні. Я вже сказав, що півтора року тому це було актуальним. Я був готовий до цього, бо очолював комітет збірних, був у курсі всіх подій. А зараз це вже… Я чудово розумію, що мені ніхто не запропонує. А по-друге, це вже не потрібно.

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У клубному футболі – немає питань, я б ще попрацював. До збірної України… Не хочу нікого ображати, але коли там незрозуміло хто керує нашим футболом… Зараз туди лізуть… А у клубному футболі ще попрацював би, але поки що все, що пропонують – це не те.

Які клуби пропонували роботу? Не в Україні. Плітки розводити не хочу. Тим більше, що вже відмовив і тут нема про що говорити", – зазначив Маркевич у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Маркевич очолював збірну України з лютого до серпня 2010 року, поєднуючи роботу з тренерством у Металісті. За цей час здобув з національною командою 3 перемоги та 1 нічию. Через зняття з харків'ян очок за нібито договірний матч з Карпатами в УПЛ, на знак протесту подав у відставку.

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