"Есть ли желание возглавить сборную Украины? Нет-нет. Я уже сказал, что полтора года назад это было актуально. Я был готов к этому, потому что возглавлял комитет сборных, был в курсе всех событий. А сейчас это уже... Я прекрасно понимаю, что мне никто не предложит. А во-вторых, это уже не нужно.

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В клубном футболе – нет вопросов, я бы еще поработал. В сборную Украины... Не хочу никого обижать, но когда там непонятно кто руководит нашим футболом... Сейчас туда лезут... А в клубном футболе еще поработал бы, но пока все, что предлагают – это не то.

Какие клубы предлагали работу? Не в Украине. Сплетни разводить не хочу. Тем более, что уже отказал и здесь не о чем говорить", – отметил Маркевич в интервью Fanday.

Напомним, Маркевич возглавлял сборную Украины с февраля по август 2010 года, совмещая работу с тренерством в Металлисте. За это время одержал с национальной командой 3 победы и 1 ничью. Из-за снятия с харьковчан очков за якобы договорной матч с Карпатами в УПЛ, в знак протеста подал в отставку.

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