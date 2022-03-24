"Усі футболісти і тренери Маріуполя в Туреччині? Так, майже у повному складі, в Туреччині, лише за винятком кількох тренерів і гравців. Микита Петерман буде на правах оренди грати за польську команду з Першої ліги. Данило Гончарук поїхав у Сан-Марино в оренду. Андрій Кухарук теж вирушив зустріти свою сім'ю у Польщу.

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Що стосується тренерів, то Ілля Кононов полетів додому в Білорусь. Ми з моїм помічником Сергієм Атласюком на початку березня вирушили в Україну. Вже коли я прибув до кордону до Польщі, у мене відбулася розмова з моїм батьком та братом, які зараз перебувають в Україні, ми ухвалили рішення, що я залишуся в Європі. Тут є наша рідня, тому батько мені сказав, щоб я залишався там за старшого

Це складне рішення, але в час війни я був вимушений підкоритися главі сім’ї, який приймає рішення. Кілька днів я був на польському кордоні, де мав можливість переконатись з якою увагою та добротою поляки ставляться до українців. Також був вражений високим рівнем організації всього процесу допомоги від поляків. Було багато видів різноманітної допомоги українцям, і польська сторона проявила себе якнайкраще. Користуючись нагодою, висловлюємо велику подяку польському народу!

Пізніше мені зателефонувала моя дружина з Іспанії та сказала, що є дуже багато роботи у самій Валенсії, чимало гуманітарної допомоги, потрібні чоловічі руки для вантажу та інших речей. Тому я приїхав та зараз тут допомагаю", – поділився Остап Маркевич у інтерв'ю Fanday.

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