Маріуполь – Шахтар: відеоогляд сенсаційного донбаського дербі

Маріуполь зіграв унічию з Шахтарем у матчі 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Шахтар на "Футбол 24".

Шахтар вже на 15-й хвилині звітного матчу вийшов уперед завдяки голу Тайсона, який реалізував пенальті. Проте відразу після перерви Путря відновив рівновагу і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.

Шахтар сенсаційно втратив перемогу над Маріуполем – такого не було 6 років

Маріуполь вперше за понад 6 років відібрав очки в "гірників". Здобутий бал дозволив приазовцям піднятися у топ-6. Тим часом донеччани продовжують почуватися безпечно на 1-му місці – 44 очки та 13 пунктів переваги над конкурентами.