Маріуполь – Шахтар: відеоогляд сенсаційного донбаського дербі

Україна — 18:55 1325
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Олімпік – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
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Сассуоло втримав нічию з Ювентусом, Інтер переміг СПАЛ і очолив турнірну таблицю: 14-й тур Серії А, матчі неділіІталія — 17:56 397
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Арсенал не зміг здолати Норвіч, Вулверхемптон та Шеффілд Юнайтед зіграли унічию: 14-й тур АПЛ, матчі неділіАнглія — 17:53 144
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Десна у рідних стінах впевнено перемогла Олександрію – чернігівці вийшли на третю позицію в УПЛУкраїна — 15:56 1400
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Шахтар сенсаційно втратив перемогу над Маріуполем – такого не було 6 роківУкраїна — 15:53 7040