Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Маріуполь приймає Шахтар у матчі 18-го туру УПЛ. Анонс та прогноз поєдинку читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – Шахтар

7 грудня, 17:00, Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Маріуполь перед матчем проти свого старшого брата займає досить комфортну шосту позицію. В разі ймовірної поразки Шахтарю підопічні Олександра Бабича нижче сьомої сходинки не впадуть, а відставання від верхньої половини таблиці не становитиме більше двох очок. Звісно, за чотири тури до завершення першого етапу це не такий вже й приємний показник, але конкуренти, схоже, ще будуть оступатись. В ігровому плані "азовці" хоч і не виблискують серіями перемог, однак футбол демонструють вельми конкурентний – і у попередньому поєдинку проти донеччан він також був класним. Серйозно: у Харкові Маріуполь без орендованих гравців бігав на рівних, створивши кілька гольових епізодів, тож якщо команда захоче – бій буде.

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Футболісти Шахтаря під кінець півріччя в УПЛ знову почали валяти дурня та привозити проблеми на рівному місці. Ще Десна повинна була забирати перемогу на ОСК Металіст; потім нічию там же взяв Львів, а у минулому турі не програти Олімпіку вдалося лише у компенсований час завдяки голу з офсайду. Неприємну тенденцію непогано було б перервати у зустрічі проти такого солодкого суперника, як Маріуполь, однак попереду у "гірників" Ліга чемпіонів. Лідерам-легіонерам потрібно берегти сили на вирішальний матч проти Ліона, адже без лідерів Шахтар – звичайна українська команда, яку може прибити навіть колектив Олександра Бабича. Щоправда, "азовці" за всю історію жодного разу не перемагали донеччан (подейкують, навіть не бажали цього), але все колись може трапитись вперше. У футбол вони грати вміють.

Статистика протистояння Маріуполя проти Шахтаря

Всього: 44 матчі, 0 перемог Маріуполя, 3 нічиї, 41 перемога Шахтаря. Різниця м’ячів – 28:117

У Прем’єр-лізі: 39 матчів (=3, -36, 25:101)

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Маріуполю у матчі проти Шахтаря традиційно не допоможуть орендовані у "гірників" футболісти – Андрій Борячук, В'ячеслав Чурко, Олександр Зубков, Данило Ігнатенко, Олександр Піхальонок, Ігор Кірюханцев та Сергій Чоботенко. До них додається Руслан Фомін, про відсутність якого у заявці повідомив Олександр Бабич. "Гірники" не зможуть розраховувати на дискваліфікованого Майкона, травмованих Івана Ордеця, Фернандо та Ярослава Ракицького, а також на Тайсона – бразилець не поїхав на матч. Натомість, у заявку потрапив Марлос.

"Родзинки" матчу:

– Шахтар забивав голи маріупольцям у всіх 44-х (!) особистих зустрічах.

– "Гірники" перемагають азовський клуб з 19 жовтня 2013 року впродовж 9-ти матчів поспіль.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Шахтар

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Яворський, Биков, Демірі – Білокінь, Федорчук – Тищенко, Мишньов, Вакула – Бугай

Шахтар: Пятов – Данченко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Болбат – Кайоде

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Маріуполь – бойовита команда, а Шахтар байдикує в УПЛ та гратиме без Тайсона. Звісно, це гарні передумови до сенсаційного результату, але навряд чи "гірники" дозволять собі завершити внутрішній календарний рік якоюсь нічиєю. Донеччани – однозначні фаворити пари.