Мариуполь подходил к поединку в Ковалёвке на фоне серии в пять поражений и отсутствия побед, но и Колос начал сезон неудачно – в активе хозяев была всего одна неубедительная победа и два гола за пять туров. Как следствие, Руслан Костышин уже покинул пост главного тренера, а Остап Маркевич был близок к этому. Именно поэтому сегодня никого не устраивала даже ничья.

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Колос находился в статусе фаворита, но первые полчаса команда Сергея Кузнецова тотально провалила – хотя стартовые минуты не предвещали проблем. На 10-й Мариуполь еще и без Драмбаева остался (он сломал локоть), однако уже на 16-й гости открыли счет! Кащук заработал штрафной, Очеретько пробил с него в штангу, а Топалов, поймав отскок, мощно выстрелил по воротам. 0:1!

Ковалёвцы несколько растерялись, в то время как окрыленный успехом Мариуполь начал откровенно разрывать соперника. Всего через две минуты после гола Кулаков получил заброс на правый край штрафной и перекинул Маханькова, но в ворота нападающий не попал. На 22-й он же пробивал мимо дальней штанги после передачи на ход от Шостака, а на 26-й Андрей добился своего – он поддержал контратаку, получил проникающий пас от Кащука и мощно выстрелил с правой половины штрафной. 2:0! Еще через четыре минуты Кулаков мог оформить дубль ударом с острого угла, однако мяч прошел рядом со штангой.

Только после этого Колос сумел собраться. В последней трети первого тайма именно подопечные Сергея Кузнецова владели инициативой, что вылилось в несколько голевых моментов. На 32-й минуте Ситчинава бил в результате серии отскоков (в руки Кудрику), а на 39-й Богданов дважды стрелял с 11-ти метров – один удар парировал голкипер, а другой улетел на трибуны. Перед свистком на перерыв забивать должен был Ситчинава, который получил шикарную скидку от Чурко и выстрелил из центра штрафной, но Кудрик поймал мяч.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Мариуполя в счете. В начале второго тайма от хозяев ожидался штурм – и что-то похожее ковалёвцы попытались организовать. Подопечные Сергея Кузнецова давили на ворота, кружили на чужой трети и ничего не позволяли на своей половине, но за 20 минут Колос сумел создать всего два полумомента – это Диего Сантос и Ситчинава стреляли с флангов штрафной. В обоих случаях удар накрыли защитники. Мариуполь огрызнулся неплохой подачей на ногу Свитюхи, но хавбек не смог нормально пробить.

В середине первого тайма тренерский штаб провел замены, выпустив Ренана и Лысенко. С их выходом Колос начал разрывать азовцев, едва не забив на 70-й минуте в результате прострела на дальнюю штангу – Богданов замыкал его, но Кудрик спас гостей. Впрочем, уже на 72-й ему таки пришлось вынимать мяч из сетки: Ренан пробежался по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной, а Лысенко замкнул в касание – 1:2! Еще через три минуты ковалёвцы могли и сравнять счет усилиями Богданова, которому удался мощный удар с левого фланга, однако мяч пролетел рядом с ближней штангой.

В последние 15 минут Мариуполь уже даже не пытался вести контригру (хотя она и раньше не удавалась). Подопечные Остапа Маркевича начали банально играть на вынос, а команда Сергея Кузнецова в каждой атаке доходила до штрафной. Мяч заходил в него с кроссов, стандартов и индивидуальных рывков на дриблинге, однако не хватало главного – моментов. Колос вообще ничего не создавал.

Лишь на последних минутах ковалёвцы реально приблизились к ничьей. На 88-й минуте Петров подхватил мяч перед штрафной площадкой и классно пробил над перекладиной с рикошетом, а подачу с углового замкнул Ренан – чуть выше ворот. Хозяева истерически наваливались на ворота, раскрывая зоны за спиной, однако на 90+2 минуте все было потеряно. Мариуполь выскочил в контратку через Вьюнника и завершил ее выходом Топалова один на один. Дмитрий прошил Маханькова – 1:3!

Финальный свисток зафиксировал драматичную победу Мариуполя.

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