Екс-капітан Чорноморця Владислав Клименко став гравцем Маріуполя, повідомляє офіційний сайт азовців.

Шахтар віддав юного оборонця у чергову оренду

Контракт із новачком розрахований на 2 роки, а перебрався він до Маріуполя на правах вільного агента. Азовці ж нарешті порушили тенденцію – до цього підсиленням складу у поточне трансферне вікно були виключно гравці Шахтаря.

До слова, Клименко у минулому сезоні виступав у складі Чорноморця з січня 2020-го року, встиг навіть стати капітаном команди. Через важку травму він зіграв лише у 12 матчах Першої ліги, у яких відзначився 1 асистом.

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