Экс-капитан Черноморца Владислав Клименко стал игроком Мариуполя, сообщает официальный сайт азовцев.

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Контракт с новичком рассчитан на 2 года, а перебрался он в Мариуполь на правах свободного агента. Азовцы же наконец нарушили тенденцию – до этого усилением состава в текущее трансферное окно были исключительно игроки Шахтера.

К слову, Клименко в прошлом сезоне выступал в составе Черноморца с января 2020 года, успел стать капитаном команды. Из-за тяжелой травмы он сыграл лишь в 12 матчах Первой лиги, в которых отметился 1 ассистом.

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