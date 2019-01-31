Маріуполь назвав суперників на другому зборі

На другому зиомвому зборі Маріуполь проведе 5 спарингів.

Став відомий графік матчів Маріуполя на другому турецькому зборі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно

Другий збір стартує 3 лютого, а вже 5 лютого "чайки" проведуть два спаринги: проти Арди з Болгарії (10:00) та вірменського Алашкерта (18:00).

9 лютого підопічні Бабича знову зіграють два матчі. Суперниками Маріуполя будуть Пхохан Стілерс з Південної Кореї (10:00) та казахстанський Актобе (16:00).

Заключний спаринг перед продовженням УПЛ "чайки" зіграють 13 лютого проти Оболоні-Бровар, матч стартує о 10:00.