Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич вірить, що його команда здатна на диво у поєдинках з Динамо.

"Ми намагатимемося дати бій у обох матчах. Для цього ж і існує футбол – щоб грати до кінця у кожній грі. Ми гратимемо на перемогу.

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У складі будуть зміни. Це природно та логічно. Грати через два дні наступний матч – важко. І, безумовно, ми цей фактор врахуємо та внесемо корективи у тактику на кожну гру та стратегію двох матчів. Будемо думати. Подивимося, як складуться матчі. Це будуть цікаві ігри.

Шлях виходу з кризи один – це перемоги! Я дійсно спілкувався з керівництвом, і ми дійшли такого висновку, що команді взимку необхідно буде підсилення. Але до зими ми ще матимемо ігри, в яких ми повинні взяти максимум очок. І ми до цього прагнутимемо!" – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, азовці мають серію з 4 поразок поспіль в УПЛ. Завтра Маріуполь прийме Динамо в рамках 1/8 фіналу Кубка України, а 30-го жовтня – в 13-му турі чемпіонату.

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