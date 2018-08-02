Маріуполь – Юргорден: команди визначились із кольорами форм на матч Ліги Європи

Український Маріуполь і шведський Юргорден обрали форму на повторний поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

На стадіоні Чорноморець в Одесі відбулася передматчева нарада за участі офіційних осіб Маріуполя і Юргордена, повідомляє офіційний сайт приазовців.

Маріуполь – Юргорден: анонс матчу-відповіді кваліфікації ЛЄ

На зустрічі з суддями, представниками УЄФА та інших служб команди визначили, у якій формі гратимуть у четвер ввечері. Гравці Маріуполя вийдуть на поле в синіх футболках і шортах. Воротарський комплект буде жовтого кольору. Натомість Юргорден буде грати в білих футболках і гетрах, а голкіпер – у червоній формі.

Поєдинок Маріуполь – Юргорден відбудеться вже сьогодні, 2 серпня. Початок матчу о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.