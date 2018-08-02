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Мариуполь – Юргорден: команды определились с цветами формы на матч Лиги Европы

15:16 53 Читати українською
Мариуполь – Юргорден: команды определились с цветами формы на матч Лиги Европы
Подготовка Мариуполя / ФК Мариуполь

Украинский Мариуполь и шведский Юргорден выбрали форму на повторный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

На стадионе Черноморец в Одессе состоялось предматчевое совещание с участием официальных лиц Мариуполя и Юргордена, сообщает официальный сайт приазовцев.

Мариуполь – Юргорден: анонс ответного матча квалификации ЛЕ

На встрече с судьями, представителями УЕФА и других служб команды определили, в какой форме будут играть в четверг вечером. Игроки Мариуполя выйдут на поле в синих футболках и шортах. Вратарский комплект будет желтого цвета. В то же время Юргорден будет играть в белых футболках и гетрах, а вратарь – в красной форме.

Поединок Мариуполь – Юргорден состоится уже сегодня, 2 августа. Начало матча в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчиЧерноморец (Одесса)

Мариуполь - Юргорден: Четверг 02 августа 2018

Мариуполь
до матча
2
час
:
52
мин
Юргорден
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