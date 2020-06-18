Минай – Динамо: Ступар високо оцінив роботу Монзуль у матчі Кубка України, але знайшов іншого винуватця

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився враженнями від роботи тренерської бригади на чолі з Катериною Монзуль у поєдинку 1/2 фіналу КУ.

"Ми звикли критикувати Катерину Монзуль за манеру роботи з відеоповторами, проте в матчі Минай – Динамо арбітр показала, що здатна приймати важливі рішення і без VAR. А як інакше, якщо рішення очевидне. На 27-й хвилині Дуелунда збив Попович і затримувати гру переглядом відеоповтору сенсу не було – це пенальті.

Минай – Динамо – 0:2 –відео голів та огляд матчу

Тричі Катерина Монзуль вдавалася до допомоги відеосистеми, коли руки гравців контактували з м'ячем у штрафному майданчику. Вперше – коли після удару Соля політ м'яча заблокував Шпак. Другий раз – коли на шляху м'яча став Йосіп Піваріч. Катерина Монзуль в обох епізодах не призначила пенальті, керуючись тим критерієм, що руки не були відведені від корпусу. Так чи інакше, а послідовність арбітр проявила – і за це її не можна не похвалити.

Що стосується контакту м'яча з рукою Караваєва, то Катерина не дивилася повтор особисто, а тільки вислухала підказку через гарнітуру. І пенальті також не був призначений справедливо, адже м'яч потрапив в опорну руку гравця Динамо, який впав на газон.

Можна говорити, що Катерина Монзуль добре впоралася зі своєю роботою. Хіба що відсутність жовтої картки у Поповича в епізоді, коли той прибіг на розбірки в штрафний суперника, заслуговує на критику. А ось асистент Марина Стрілецька провела не найкращий поєдинок. Гол Вербіча на 52-й хвилині був скасований справедливо, проте дуже багато часу пішло на визначення офсайду. І тільки за допомогою VAR. Ще одна помилка Стрілецької – це зірвана на 86-й хвилині атака Динамо через нереальний офсайд у Вербіча", – цитує Ступара UA-Football.

Нагадаємо, окрім поєдинку КУ Минай – Динамо (2:0), Монзуль нещодавно обслуговувала поєдинок киян проти Шахтаря (1:3).

Минай – Динамо: Дуелунд веде по Кубок України – азартний дебютант, жахіття мільйонера і нова проблема Михайличенка