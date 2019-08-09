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Маріуполь – АЗ: післяматчева прес-конференція Арне Слота

09:17 985 Читать на русском
Маріуполь – АЗ: післяматчева прес-конференція Арне Слота
Арне Слот / АЗ

Головний тренер АЗ Арне Слот прокоментував гру своєї команди у поєдинку проти Маріуполя у рамках кваліфікації до Ліги Європи.

 

"Якщо ви подивитесь на кількість гольових моментів, ударів по воротах, володіння м'ячем, то зрозумієте, що ми заслуговували перемогти в цьому матчі.

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Маріуполь вирішив стояти всією командою в обороні. Коли я дивився на моменти, які ми створювали, незважаючи на таку щільну гру господарів поля в захисті, то розумів, що ми непогано діяли в атаці.

Українці винайшли контрфутбол. Вони готові весь матч сидіти в захисті, щоб дочекатися одного-двох моментів. На щастя, ми змогли перешкодити їм організувати ці атаки. Але ми розчаровані тим, що не змогли самі забити.

Ви знаєте, проти Гекена в Лізі Європи, і проти Фортуни в чемпіонаті, ми забивали перший гол і потім було набагато простіше грати. Це не спрацювало з Маріуполем. Поки ти не забиваєш хоча б один гол, неможливо змусити такого суперника розкритися", – цитує Слота офіційний сайт АЗ.

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Ліга Європи Маріуполь - АЗ Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ Арне Слот Арне Слот
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