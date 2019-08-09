toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ МАРИУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мариуполь – АЗ: послематчевая пресс-конференция Арне Слота

09:17 28 Читати українською
Мариуполь – АЗ: послематчевая пресс-конференция Арне Слота
Арне Слот / АЗ

Главный тренер АЗ Арне Слот прокомментировал игру своей команды в поединке против Мариуполя в рамках квалификации к Лиге Европы.

 

"Если вы посмотрите на количество голевых моментов, ударов по воротам, владение мячом, то поймете, что мы заслуживали победить в этом матче.

Мариуполь – АЗ: послематчевая пресс-конференция Александра Бабича

Мариуполь решил стоять всей командой в обороне. Когда я смотрел на моменты, которые мы создавали, несмотря на такую ​​плотную игру хозяев поля в защите, то понимал, что мы неплохо действовали в атаке.

Украинцы изобрели контрфутбол. Они готовы весь матч сидеть в защите, чтобы дождаться одного-двух моментов. К счастью, мы смогли помешать им организовать эти атаки. Но мы разочарованы тем, что не смогли сами забить.

Вы знаете, против Хекена в Лиге Европы, и против Фортуны в чемпионате, мы забивали первый гол и потом было гораздо проще играть. Это не сработало с Мариуполем. Пока ты не забиваешь хотя бы один гол, невозможно заставить такого соперника раскрыться", – цитирует Слота официальный сайт АЗ.

Маріуполь – АЗ, Ліга Європи: винахід українців, ідеально можливий результат, 36-річний супергерой і подив нідерландців

blog_ava
Всемирно известная пиццерия потроллила Манчестер Юнайтед за трансферную кампанию
08:00
215
Теги
Лига Европы Мариуполь Мариуполь АЗ АЗ Мариуполь - АЗ Арне Слот Арне Слот
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
23
мин
Ливерпуль
22:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук