Марега покинув поле через расистські вигуки – відео бурхливої реакції

Форвард Порту Мусса Марега потрапив до неприємної ситуації під час поєдинку регулярної першості Португалії.

Мусса Марега відзначився забитим голом у ворота Віторії Гімараєш, який виявився переможним для Порту.

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Фанати Віторії одразу почали освистувати форварда, вигукуючи при цьому расистські вигуки. Нападника це образило настільки, що він вирішив покинути межі поля, показуючи трибунам палець вниз.

Одноклубники та суперники намагались його переконати, але Марега був непохитним, наставник Порту був змушений випускати Вілсона Манафу. Цікаво, що арбітр матчу нагородив гравця жовтою карткою.

Додамо, що Порту переміг Віторію Гімараєш (2:1), а один із голів в активі екс-гравця Львова Бруну Дуарте.

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