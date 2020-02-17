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Марега покинув поле через расистські вигуки – відео бурхливої реакції

17 лютого 08:00 9699 Читать на русском
Марега покинув поле через расистські вигуки – відео бурхливої реакції
Мусса Марега / BBC

Форвард Порту Мусса Марега потрапив до неприємної ситуації під час поєдинку регулярної першості Португалії.

Мусса Марега відзначився забитим голом у ворота Віторії Гімараєш, який виявився переможним для Порту.

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Фанати Віторії одразу почали освистувати форварда, вигукуючи при цьому расистські вигуки. Нападника це образило настільки, що він вирішив покинути межі поля, показуючи трибунам палець вниз.

Одноклубники та суперники намагались його переконати, але Марега був непохитним, наставник Порту був змушений випускати Вілсона Манафу. Цікаво, що арбітр матчу нагородив гравця жовтою карткою.

Додамо, що Порту переміг Віторію Гімараєш (2:1), а один із голів в активі екс-гравця Львова Бруну Дуарте.

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