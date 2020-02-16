Бруно Дуарте знову забив у чемпіонаті Португалії – екс-форвард Львова вразив ворота Порту

Бразильський нападник Віторії Гімараєш Бруно Дуарте продовжує демонструвати результативну гру в чемпіонаті Португалії.

Чемпіонат Португалії, 21 тур

Віторія Гімараєш – Порту – 1:2

Голи: Бруно Дуарте, 49 – Дуглас Жезус, 10 (автогол), Марега, 60.

Шахтар – Бенфіка: Руй Кошта назвав найкращих гравців "помаранчево-чорних"

Екс-нападник Львова Бруно Дуарте відзначився забитим голом у битві з грандом португальського футболу. 23-річний бразилець, який у минулому турі видав феєричний матч проти Фамілікана, на 49 хвилині матчу з Порту відгукнувся на навіс з лівого флангу. Для Дуарте цей результативний удар став вже 4 у поточному чемпіонаті. Також в його активі 5 результативних передач.

Завдяки цій перемозі Порту впритул наблизився до Бенфіки – "дракони" відстають від лідера чемпіонату на одне очко. Віторія Гімараєш після звітного туру посідає 8 місце.

Бенфіка програла Бразі напередодні зустрічі з Шахтарем у Лізі Європи