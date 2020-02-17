Марега покинул поле из-за расистских выкриков – видео бурной реакции

Форвард Порту Мусса Марега попал в неприятную ситуацию во время поединка регулярного первенства Португалии.

Мусса Марега отметился забитым голом в ворота Витории Гимараэш, который оказался победным для Порту.

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Фанаты Витории сразу начали освистывать форварда, выкрикивая при этом расистские выкрики. Нападающий это оскорбило настолько, что он решил покинуть пределы поля, показывая трибунам палец вниз.

Одноклубники и соперники пытались его переубедить, но Марега был непреклонен, а наставник Порту был вынужден выпускать Уилсона Манафу. Интересно, что арбитр матча наградил Марегу желтой карточкой.

Добавим, что Порту победил Виторию Гимараеш (2:1), а один из голов в активе экс-игрока Львова Бруну Дуарте.

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