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Марадона пішов із Хімнасії – він пропрацював у Ла-Платі 2,5 місяця

19:48 140 Читать на русском
Марадона пішов із Хімнасії – він пропрацював у Ла-Платі 2,5 місяця
Дієго Марадона / фото із соцмереж

Легендарний Дієго Марадона знову довів, що не здатен довго працювати в одному місці. Культовий аргентинець покинув Хімнасію Ла-Плата.

59-річний фахівець покинув посаду керманича "гімнастів", повідомляє Ole.

Марадона спостерігав за матчем своєї команди, сидячи на троні

Відставку Марадони виданню підтвердив президент Хімнасії Габріель Пеллегріно. Чемпіон світу-1986 лише у вересні очолив команду з Ла-Плати, проте не зміг суттєво покращити її становище. Наразі Хімнасія посідає 22-ге місце в аргентинській Суперлізі, а під керівництвом Марадони здобула 3 перемоги та 5 матчів програла.

Відзначимо, що Хімнасія стала черговою невдачею Дієго Марадони в тренерській кар'єрі. Раніше він нічим не відзначився на чолі Текстилю, Расінга, Аль-Васла, Аль-Фуджайри, Дорадоса та навіть збірної Аргентини.

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Світ Дієго Марадона Дієго Марадона Хімнасія Ла-Плата Хімнасія Ла-Плата
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