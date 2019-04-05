Мессі став найкращим гравцем Прімери у березні

Форвард Барселони Ліонель Мессі вже збився з ліку своїх індивідуальних нагород.

Ла Ліга визначила найкращого гравця березня в турнірі. Нагороду отримав нападник Барселони Ліонель Мессі, повідомляє офіційний сайт Прімери.

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В минулому місяці Мессі забив сім голів і віддав одну гольову передачу в п'яти матчах за каталонський клуб.

Після 30-ти турів Ла Ліги Барса одноосібно лідирує в турнірній таблиці, відірвавшись від Атлетіко на 8 очок.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Мессі провів 28 матчів, в яких відзначився 32-ма голами та 14-ма асистами.

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