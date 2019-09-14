Салах опублікував кумедне відео за мотивами його конфлікту з Мане

Зірковий нападник Ліверпуля по-своєму відреагував на неоднозначний інцидент із Садьйо Мане у матчі проти Бернлі.

Мохамед Салах у своєму Twitter опублікував відео про примирення із Садьйо Мане.

Фаулер став на захист Салаха у конфліктній ситуації з Мане

У ролику єгиптянин і сенегалець "виконують ролі" дітей, які біжать назустріч одне одному, а потім міцно обнімаються. За всім цим спостерігає Юрген Клопп, який "став" турботливим батьком.

Нагадаємо, у матчі проти Бернлі Мане бурхливо відреагував на жадібність Салаха в одному з небезпечних епізодів. Це породило чутки про конфлікт між двома зірками Ліверпуля, однак Клопп запевнив, що всі непорозуміння між підопічними вже вирішені.

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