Основний час голів не приніс, хоча моменти мали обидві команди. Іммобіле струснув хрестовину, а VAR скасував м'яч Арнаутовіча через офсайд.

Італія з величезними проблемами переграла Австрію в овертаймі та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Екстратайми вийшли значно результативнішими. На 95-й хвилині Федеріко К'єза відкрив рахунок, накрутивши захисника та поціливши у дальній кут. За кілька хвилин "Скуадра Адзурра" подвоїла свою перевагу зусиллями ще одного "джокера" – Маттео Пессіни. Австрія не збиралася здаватися. Калайджіч у падінні головою відквитав один м'яч, змусивши італійців вперше пропускати на цьому Євро. Втім, зробити більше підопічні Манчіні не дозволили – 2:1.