Манчіні: У світі немає команди, кращої за збірну Італії

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні оцінив шанси команди на Євро-2020.

"Травма від чемпіонату світу вже пройшла. Ми повинні сприймати її як попередження, але в той же час нам потрібно мислити більш масштабно.

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У світі немає команд, які кращі за нашу. Збірна Аргентини не змогла виграти Кубок Америки разом з Мессі. У інших команд немає Мессі, так чому ми не можемо задуматися про перемогу на чемпіонаті Європи?

Ми сподіваємося на нашу молодь. Протягом наступних двох років ми можемо побудувати сильну команду, здатну добре виступити на Євро і відмінно провести чемпіонат світу 2022 року", – цитує Манчіні Corriere della sera.

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