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Манчини: В мире нет команды, лучше, чем сборная Италии

22:09 14 Читати українською
Манчини: В мире нет команды, лучше, чем сборная Италии
Роберто Манчини / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил шансы команды на Евро-2020.

"Травма от чемпионата мира уже прошла. Мы должны воспринимать ее как предупреждение, но в то же время нам нужно мыслить более масштабно.

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В мире нет команд, которые лучше нашей. Сборная Аргентины не смогла выиграть Кубок Америки вместе с Месси. У других команд нет Месси, так почему мы не можем задуматься о победе на чемпионате Европы?

Мы надеемся на нашу молодежь. В течение следующих двух лет мы можем построить сильную команду, способную хорошо выступить на Евро и отлично провести чемпионат мира 2022 года", – цитирует Манчини Corriere della sera.

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Теги
Италия Италия Евро-2020 Роберто Манчини Роберто Манчини
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