Манчіні прокоментував нищівну перемогу Італії на Вірменією, яка підсумувала ідеальний відбір на Євро-2020

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні оцінив виступ своїх підопічних у завершальному матчі відбору на Євро-2020 проти ВІрменії (9:1).

"Це був прекрасний вечір, остання гра в кваліфікації, і ми добре провели її. Ви не щодня забиваєте дев'ять голів у міжнародному матчі. Ми зробили все, щоб досягти цього. Але рекорди важливі лише тоді, коли ми виграємо титули.

Італія – Вірменія – 9:1 – відео голів та огляд матчу

Побачимо, що станеться на Євро-2020. До цього ми ніколи не вигравали всі 10 ігор у відбірковій групі. У нас є шість місяців, щоб підготуватися до чемпіонату, і, на жаль, мені доведеться залишити декого поза списком, оскільки я можу взяти лише 23-х гравців. Якщо ми зможемо продовжувати так, це було б чудово!" – наводить слова Манчіні Rai Sport.

Нагадаємо, Італія здобула максимум очок і легко виграла групу J – десять перемог у десяти матчах з різницею голів 37:4.

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