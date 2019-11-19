Італія – Вірменія – 9:1 – відео голів та огляд матчу

Італія обіграла Вірменію в матчі завершального туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Італія – Вірменія – 9:1

Голи: Іммобіле, 8, 33, Дзаньйоло, 9, 64, Барелла, 29, Романьйолі, 72, Жоржінью, 75 (пен), Орсоліні, 77, К'єза, 80 – Бабаян, 79

Данія та Швейцарія вийшли на Євро-2020, Італія забила 9 голів Вірменії – відомі вже 19 учасників фінальної частини

Роберто Манчіні дав можливість проявити себе проти Вірменії гравцям, які мали менше ігрової практики, і футболісти сповна скористалися цією можливістю. Італія вперше за 71 рік забила 9 голів в одному матчі.

"Скуадра Адзурра" достроково забезпечила собі перше місце в групі і виграла всі 10 матчів кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року, продовживши рекордну для команди переможну серію до 11 поєдинків.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже знають коло суперників – у нас вузький вибір, у Роналду група смерті