Манчіні – про вихід Італії на Євро-2020: Сподіваюсь, в червні ми будемо грати ще краще

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував перемогу над Грецією (2:0) у відборі до Євро-2020, яка дозволила "Скуадрі Адзуррі" гарантувати собі місце в головному турнірі.

"Хлопці зіграли добре. Перш за все, хочу подякувати фанатам на Стадіо Олімпіко за підтримку, хоча в першій половині ми виглядали напруженими. Можливо, трохи нервували через повернення в Рим.

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Ми будемо зустрічатися з командами, які відсиджуються на своїй половині і грають від захисту. У першому таймі ми діяли занадто нерозважливо: нам слід було терпляче контролювати м'яч, чекаючи появи вільних зон, а ми почали закидати м'яч вперед. Це не добре. У другому таймі ми помітно розслабилися, зосередилися на цілі і добилися успіху.

Думати про рекорди – зарано. Сьогодні ми отримали задоволення від гри і від Стадіо Олімпіко. Сподіваюсь, в червні буде ще краще", – цитує Манчіні Football Italia.

Зазначимо, що перемога над Грецією стала вже восьмою поспіль для збірної Італії. Вже в матчі проти Ліхтенштейна, який відбудеться у вівторок, Манчіні може повторити історичне досягнення Вітторіо Поццо, який у 30-их роках минулого століття здобував 9 поспіль перемог на чолі "Скуадри Адзурри".

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