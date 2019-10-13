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Манчини – о выходе Италии на Евро-2020: Надеюсь, в июне мы будем играть еще лучше

00:55 9 Читати українською
Манчини – о выходе Италии на Евро-2020: Надеюсь, в июне мы будем играть еще лучше
Роберто Манчини / SKY

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Грецией (2:0) в отборе к Евро-2020, которая позволила "Скуадре Адзурре" гарантировать себе место в главном турнире.

63’ Жоржиньо
78’ Федерико Бернардески
 
63’ Жоржиньо
78’ Федерико Бернардески

"Ребята сыграли хорошо. Прежде всего, хочу поблагодарить фанатов на Стадио Олимпико за поддержку, хотя в первой половине мы выглядели напряженными. Возможно, немного нервничали из-за возвращения в Рим.

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Мы будем встречаться с командами, которые отсиживаются на своей половине и играют от защиты. В первом тайме мы действовали слишком безрассудно: нам следовало терпеливо контролировать мяч, ожидая появления свободных зон, а мы начали забрасывать мяч вперед. Это не хорошо. Во втором тайме мы заметно расслабились, сосредоточились на цели и добились успеха.

Думать о рекордах – рано. Сегодня мы получили удовольствие от игры и от Стадио Олимпико. Надеюсь, в июне будет еще лучше", – цитирует Манчини Football Italia.

Отметим, что победа над Грецией стала уже восьмой подряд для сборной Италии. Уже в матче против Лихтенштейна, который состоится во вторник, Манчини может повторить историческое достижение Витторио Поццо, который в тридцатых годах прошлого века получил 9 подряд побед во главе "Скуадры адзурры".

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Теги
Италия Италия Евро-2020 Роберто Манчини Роберто Манчини Италия - Греция
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