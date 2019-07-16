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Лестер пообіцяв відпустити Магуайра, якщо Манчестер Юнайтед зробить його найдорожчим захисником в історії

10:37 186 Читать на русском
Лестер пообіцяв відпустити Магуайра, якщо Манчестер Юнайтед зробить його найдорожчим захисником в історії
Харрі Магуайр / Лестер

Захисник Лестера Харрі Магуайр за крок від переходу в Манчестер Юнайтед.

Лестер пообіцяв Харрі Магуайру, що відпустить гравця збірної Англії у Манчестер Юнайтед, якщо той запропонує за захисника суму більшу, ніж 75 млн фунтів, повідомляє Telegraph.

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Таким чином, англієць стане найдорожчим трансфером захисника в історії футболу, адже зараз рекорд утримує Вірджил ван Дейк, за якого Ліверпуль заплатив Саутгемптону саме 75 млн фунтів.

Зауважимо, що у минулому сезоні Магуайр провів за Лестер 32 поєдинки в усіх турнірах, де центральний захисник забив три голи.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лестер Сіті Лестер Сіті Харрі Магуайр Харрі Магуайр Трансфери Манчестер Юнайтед
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