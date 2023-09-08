Ще дві жінки висунули звинувачення проти Антоні – у справі зірки Ман Юнайтед фігурує колишня дружина екс-форварда Динамо
Бразильський легіонер Манчестер Юнайтед Антоні ризикує отримати серйозні проблеми із законом.
Після звинувачень Габріели Кавалін вінгера вже усунули із заявки національної збірної. Водночас Манчестер Юнайтед поки утримався від ухвалення будь-яких рішень.
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Тепер справа Антоні стає серйознішою. Ще дві жінки наважилися заговорити. Студентка Райсса де Фрейтас стверджує, що їй навіть знадобилося лікування після інциденту, який трапився у травні 2022. Тоді на неї нібито напали Антоні та Маллі Охана – колишня дружина екс-форварда Динамо Дуду.
Також свідчення дала банкірка Інгрід Лана, яка на 10 років старша за футболіста Манчестер Юнайтед. "Він намагався зайнятися зі мною сексом, але я не хотіла. Антоні штовхнув мене до стіни, і я вдарилася головою", – наводить слова жінки Record TV.
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