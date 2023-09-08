Після звинувачень Габріели Кавалін вінгера вже усунули із заявки національної збірної. Водночас Манчестер Юнайтед поки утримався від ухвалення будь-яких рішень.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість виключити зірку зі складу – на клуб тиснуть жіночі організації

Тепер справа Антоні стає серйознішою. Ще дві жінки наважилися заговорити. Студентка Райсса де Фрейтас стверджує, що їй навіть знадобилося лікування після інциденту, який трапився у травні 2022. Тоді на неї нібито напали Антоні та Маллі Охана – колишня дружина екс-форварда Динамо Дуду.

Також свідчення дала банкірка Інгрід Лана, яка на 10 років старша за футболіста Манчестер Юнайтед. "Він намагався зайнятися зі мною сексом, але я не хотіла. Антоні штовхнув мене до стіни, і я вдарилася головою", – наводить слова жінки Record TV.

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