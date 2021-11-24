Керівництво "червоних дияволів" переглянуло вже чимало тренерів після звільнення Уле Гуннара Сульшера. Серед них був і колишній наставник Шахтаря.

Паулу Фонсека, Ральф Рангнік, Люсьєн Фавр, Ернесто Вальверде й Руді Гарсія були серед кандидатів на тренерське крісло МЮ, стверджує L'Equipe.

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Найкращі шанси працевлаштуватись в Манчестері мав Гарсія, колишній тренер Роми, Марселя і Ліона, адже він чудово володіє англійською, що є дуже важливим для родини Глейзерів. Втім, жоден з п'яти вище зазначених фахівців не очолить "червоних дияволів" з різних причин. Наразі головним кандидатом на місце Сульшера називають Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, Паулу Фонсека після відходу з Шахтаря встиг попрацювати у Ромі. Після звільнення з римського клубу влітку португалець перебуває без роботи.

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