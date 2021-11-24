Руководство "красных дьяволов" пересмотрело уже немало тренеров после увольнения Уле Гуннара Сульшера. В их числе был и бывший тренер Шахтера.

Паулу Фонсека, Ральф Рангник, Люсьен Фавр, Эрнесто Вальверде и Руди Гарсия были среди кандидатов на тренерское кресло МЮ, утверждает L'Equipe .

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Самие лучшие шансы трудоустроиться в Манчестере имел Гарсия, бывший тренер Ромы, Марселя и Лиона, ведь он прекрасно владеет английским, что очень важно для семьи Глейзеров. Но ни один из пяти вышеуказанных специалистов не возглавит "красных дьяволов" по разным причинам. Главным кандидатом на место Сульшера называют Маурисио Почеттино.

Напомним, Паулу Фонсека после ухода из Шахтера успел поработать в Роме. После уволнения из римского клуба летом португалец находится без работы.

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