В последние дни трансферного окна Манчестер Юнайтед пытался избавиться от своего нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Calciomercato.

Роналду трогательно отреагировал на 7-й номер в Манчестер Юнайтед – Криштиану отметил жест одноклубника

Такую смену векторов в лагере манкунианцев спровоцировал приход Криштиану Роналду. Юнайтед не были нужны сразу два возрастных форварда, а также Эдинсон выступал под 7-м номером – "цифрой" Роналду.

Кавани предложили Барселоне и Ювентусу, обоих потенциальных покупателей отпугнула зарплата уругвайского нападающего, которая составляет около 9 млн евро в год. История завершилась трогательным поступком Кавани, который добровольно отдал "семерку" Роналду.

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