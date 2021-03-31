Манчестер Юнайтед очікує на відповідь від Борусії Д щодо Санчо – манкуніанці назвали свою ціну
Півзахисник Борусії Д Джейдон Санчо хоче повернутись на Туманний Альбіон.
Керівництво МЮ готове запропонувати дортмундській Борусії до 70 млн євро за Джейдона Санчо, повідомляє Eurosport.
Манчестер Юнайтед мріє про революцію на 300 млн євро – монструозний склад з Холандом та ще двома топ-новачками
У таборі "джмелів" раніше вимагали мінімум 100 млн за 21-річного таланта, але Юнайтед сподівається на знижку, адже самому Джейдону подобається ідея повернення в Англію. Борусія Д повинна повідомити своє рішення вже найближчим часом.
У нинішньому сезоні Бундесліги Санчо провів 21 матч, в яких відзначився 6-ма голами та 9-ма асистами.
Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії