Керівництво МЮ готове запропонувати дортмундській Борусії до 70 млн євро за Джейдона Санчо, повідомляє Eurosport.

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У таборі "джмелів" раніше вимагали мінімум 100 млн за 21-річного таланта, але Юнайтед сподівається на знижку, адже самому Джейдону подобається ідея повернення в Англію. Борусія Д повинна повідомити своє рішення вже найближчим часом.

У нинішньому сезоні Бундесліги Санчо провів 21 матч, в яких відзначився 6-ма голами та 9-ма асистами.

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