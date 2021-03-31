Манчестер Юнайтед ожидает ответа от Боруссии Д по Санчо – манкунианцы назвали свою цену
19:43 - Читати українською
Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо хочет вернуться на Туманный Альбион.
Руководство МЮ готово предложить дортмундской Боруссии до 70 млн евро за Джейдона Санчо, сообщает Eurosport.
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В лагере "шмелей" ранее требовали минимум 100 млн за 21-летнего таланта, но Юнайтед надеется на скидку, ведь самому Джейдону нравится идея возвращения в Англию. Боруссия Д должна сообщить свое решение в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Санчо провел 21 матч, в которых отметился 6-ю голами и 9-ю ассистами.
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