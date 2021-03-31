Руководство МЮ готово предложить дортмундской Боруссии до 70 млн евро за Джейдона Санчо, сообщает Eurosport.

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В лагере "шмелей" ранее требовали минимум 100 млн за 21-летнего таланта, но Юнайтед надеется на скидку, ведь самому Джейдону нравится идея возвращения в Англию. Боруссия Д должна сообщить свое решение в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Санчо провел 21 матч, в которых отметился 6-ю голами и 9-ю ассистами.

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