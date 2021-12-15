Манчестер Юнайтед шукає заміну для Погба
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти підсилення лінії півзахисту, оскільки майбутнє французького хавбека на Олд Траффорд невизначене.
Погба ризикує залишити клуб безкоштовно наступного літа. Основними претендентами на зірку "червоних дияволів" називають Реал, ПСЖ та Барселону.
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Як повідомляє The Sun з посиланням на Daily Telegraph, в трансферному списку босів Юнайтед перебувають Бубакар Камара з Марселя, Джон Макгінн з Астон Вілли та дует із РБ Лейпциг – Амаду Айдара і Крістофер Нкунку.
Поль вдало розпочав кампанію під керівництвом екс-наставника Уле Гуннара Сульшера, зробивши сім асистів у перших чотирьох матчах Прем'єр-ліги, однак відтоді йому не вдалося виконати жодної результативної дії в наступних дев'яти поєдинках. Наразі француз відновлюється від травми підколінного сухожилля, отриманої в матчі АПЛ у жовтні.
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