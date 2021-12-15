Погба ризикує залишити клуб безкоштовно наступного літа. Основними претендентами на зірку "червоних дияволів" називають Реал, ПСЖ та Барселону.

Рангнік не буде нікого переконувати залишитися в Манчестер Юнайтед – сумніви є у Роналду та ще двох зірок

Як повідомляє The Sun з посиланням на Daily Telegraph, в трансферному списку босів Юнайтед перебувають Бубакар Камара з Марселя, Джон Макгінн з Астон Вілли та дует із РБ Лейпциг – Амаду Айдара і Крістофер Нкунку.

Поль вдало розпочав кампанію під керівництвом екс-наставника Уле Гуннара Сульшера, зробивши сім асистів у перших чотирьох матчах Прем'єр-ліги, однак відтоді йому не вдалося виконати жодної результативної дії в наступних дев'яти поєдинках. Наразі француз відновлюється від травми підколінного сухожилля, отриманої в матчі АПЛ у жовтні.

Ман Сіті – Лідс: Зінченко довершує історичний погром у матчі лідера АПЛ – супертріо на 10 балів, "угода" українця з VAR