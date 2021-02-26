"Чудовий подарунок на день народження (Сульшеру сьогодні виповнилось 48 років – прим.), чи не так? Просто подивіться на це жеребкування! У нас вже ціла традиція: нам випадають складні суперники.

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Гра проти Мілана змусить відчути себе так, немов ми в Лізі чемпіонів. Здорово, що є ігри, які ми з нетерпінням чекаємо. Цій команді потрібні виклики, ми отримуємо від них задоволення і приймаємо їх. Ми поважаємо традиції та історію Мілана, це великий клуб, у них чудовий стадіон. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі.

Златан, звичайно, дуже вражає. Я вважав, що його кар'єра вже закінчилася. У нього була травма, яка поставила під сумнів можливість виступів на професійному рівні, але він повернувся і поїхав у МЛС, а потім перейшов до Мілана і справді вивів їх на новий рівень.

Мілан на підйомі, вони хороші в цьому сезоні. Їхня команда дуже вражає мене, особливо – Діогу Далот. Він перейшов до Мілана з досвідом гри в топ-клубі і багато чому навчився. У цьому сезоні він грає трохи частіше, перебуває в хорошій формі. Сподіваюся, ми змусимо його попітніти", – цитує Сульшера офіційний сайт МЮ.

Зауважимо, перший поєдинок запланований на 11 березня, матч-відповідь – на 18-те.

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