"Отличный подарок на день рождения (Сульшеру исполнилось 48 лет – прим.), не так ли? Просто посмотрите на эту жеребьевку! У нас уже целая традиция: нам выпадают сложные соперники.

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Игра против Милана заставит почувствовать себя так, словно мы в Лиге чемпионов. Здорово, что есть игры, которые мы с нетерпением ждем. Этой команде нужны вызовы, мы получаем от них удовольствие и принимаем их. Мы уважаем традиции и историю Милана, это большой клуб, у них прекрасный стадион. Мы с нетерпением ждем встречи.

Златан, конечно, очень впечатляет. Я считал, что его карьера уже закончилась. У него была травма, которая поставила под сомнение возможность выступлений на профессиональном уровне, но он вернулся и поехал в МЛС, а затем перешел в Милан и действительно вывел их на новый уровень.

Милан на подъеме, они хороши в этом сезоне. Их команда очень впечатляет меня, особенно – Диогу Далот. Он перешел в Милан с опытом игры в топ-клубе и многому научился. В этом сезоне он играет немного чаще, находится в хорошей форме. Надеюсь, мы заставим его попотеть", – цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

Заметим, первый поединок запланирован на 11 марта, ответный – на 18-е.

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