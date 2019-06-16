Манчестер Юнайтед не хоче міняти Лукаку на Ікарді – англійці запропонували Інтеру свій варіант угоди

Манкуніанців не влаштовує пропозиція Інтера щодо подвійного трансферу форвардів.

Англійський гранд вимагає гроші за трансфер бельгійського нападника, інформує La Gazzetta dello Sport.

Арсенал та Мілан можуть здійснити обмін півзахисниками

"Червоні дияволи" хочуть отримати за Лукаку близько 80 мільйонів євро. Клуб з Манчестера відхилив варіант з можливим включенням в угоду аргентинського форварда Мауро Ікарді, на якого не розраховує новий головний тренер Інтера Антоніо Конте.

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Лукаку забив 12 голів в 32 матчах АПЛ минулого сезону. У Мауро Ікарді 11 голів в 29 іграх Серії А.