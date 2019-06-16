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Манчестер Юнайтед не хоче міняти Лукаку на Ікарді – англійці запропонували Інтеру свій варіант угоди

15:54 299 Читать на русском
Манчестер Юнайтед не хоче міняти Лукаку на Ікарді – англійці запропонували Інтеру свій варіант угоди
Мауро Ікарді та Ромелу Лукаку / Reuters

Манкуніанців не влаштовує пропозиція Інтера щодо подвійного трансферу форвардів.

Англійський гранд вимагає гроші за трансфер бельгійського нападника, інформує La Gazzetta dello Sport.

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"Червоні дияволи" хочуть отримати за Лукаку близько 80 мільйонів євро. Клуб з Манчестера відхилив варіант з можливим включенням в угоду аргентинського форварда Мауро Ікарді, на якого не розраховує новий головний тренер Інтера Антоніо Конте.

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Лукаку забив 12 голів в 32 матчах АПЛ минулого сезону. У Мауро Ікарді 11 голів в 29 іграх Серії А.

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Англія Трансфери Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Мауро Ікарді Мауро Ікарді Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Італія
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