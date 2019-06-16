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Арсенал та Мілан можуть здійснити обмін півзахисниками

14:36 163 Читать на русском
Арсенал та Мілан можуть здійснити обмін півзахисниками
Лукас Торрейра і Франк Кессьє / Tuttosport

Клуби розглядають можливість подвійного трансферу Лукаса Торрейри та Франка Кессьє.

Гравці мають шанс покинути свої клуби вже цього літа, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Мілан не проти відпустити івуарійця за суму близько 30 мільйонів євро. Хоча Кессьє і був лідером середньої ланки "россонері" в сезоні 2018/19, але головний кандидат на посаду тренера міланців Марко Джампаоло планує перебудувати цю лінію. Йому може допомогти давній знайомий Лукас Торрейра, з яким італійський фахівець працював ще в Сампдорії. Уругваєць невдоволений англійським кліматом, тому хоче повернутися на теплі Апенніни.

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Саме через ці обставини видання припускає, що Арсенал і Мілан можуть здійснити обмін своїми хавбеками.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Мілан Мілан Італія Трансфери Франк Кессьє Франк Кессьє Лукас Торрейра Лукас Торрейра
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