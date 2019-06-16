Арсенал та Мілан можуть здійснити обмін півзахисниками

Клуби розглядають можливість подвійного трансферу Лукаса Торрейри та Франка Кессьє.

Гравці мають шанс покинути свої клуби вже цього літа, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Російський олігарх Усманов близький до придбання Мілана

Мілан не проти відпустити івуарійця за суму близько 30 мільйонів євро. Хоча Кессьє і був лідером середньої ланки "россонері" в сезоні 2018/19, але головний кандидат на посаду тренера міланців Марко Джампаоло планує перебудувати цю лінію. Йому може допомогти давній знайомий Лукас Торрейра, з яким італійський фахівець працював ще в Сампдорії. Уругваєць невдоволений англійським кліматом, тому хоче повернутися на теплі Апенніни.

Торрейра: Я не відчуваю себе щасливим в Арсеналі, в Італії було краще

Саме через ці обставини видання припускає, що Арсенал і Мілан можуть здійснити обмін своїми хавбеками.