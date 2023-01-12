"Перемогла найкраща команда. Вони були кращими, а ми грали погано. Сьогодні ми навіть близько не були на своєму рівні. Ми не були готові грати у цьому змаганні та вийти до півфіналу. Просто не були готові.

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Сьогодні була погана ніч, суперник був кращим, тому ми повинні їх привітати. Щоб вигравати матчі, ви повинні це заслужити, а сьогодні ми цього не заслужили. У суботу важливий матч чемпіонату проти МЮ. Якщо там вийдемо так само, то не матимемо жодних шансів", – цитує Гвардіолу Marca.

Додамо, що Ман Сіті завдав 7 ударів, але жодного разу не влучив у ворота Саутгемптона. Востаннє з "містянами" таке траплялось у квітні 2018 року проти Ліверпуля.

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