Чемпіони Іспанії вмикаються у боротьбу за хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, який прагне змінити клубу влітку 2021-го.

27-річний француз залишається одним з трансферних пріоритетів мадридського гранда, інформує Defensa Central. Зінедін Зідан, який завжди був великим шанувальником таланту Погба, цього разу заручився підтримкою Флорентіно Переса. Щоправда, президент Реала розглядає лише можливість обміну.

Мадрид начебто збирається включити в угоду Маріано Діаса, Альваро Одріосолу, Іско, Йовіча і Себальйоса, який виступає за Арсенал на правах оренди. Зідан не розраховує на цих гравців.

МЮ хотів би отримати 50-60 мільйонів євро, але можливість хорошого бартеру також не виключається. Нагадаємо, що агент зіркового півзахисника – Міно Райола – більше не бачить Погба на Олд Траффорд. Однак з трансфером в Мадрид доведеться зачекати до літа. "Бланкос" потрібно розвантажити зарплатну відомість.

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