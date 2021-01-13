Манчестер Юнайтед у напруженому матчі здолав Бернлі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

"Червоні дияволи" провели спокійний перший тайм, але у другому взяли гру під свій контроль. Це посприяло єдиному взяттю воріт МЮ в поєдинку – Решфорд з флангу асистував, Погба з льоту забив з рикошетом від оборонця.

Манчестер Юнайтед переграв Бернлі та очолив АПЛ, Евертон переміг Вулверхемптон, Шеффілд здобув першу перемогу в сезоні

1:0 – закономірна перемога підопічних Сульшера. Манчестер Юнайтед став лідером АПЛ з 36 очками, обійшовши Ліверпуль. Бернлі залишився на 16 сходинці, маючи у своєму активі 16 пунктів.