Бернлі – Манчестер Юнайтед – 0:1 – відео голів та огляд матчу
00:22 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед у напруженому матчі здолав Бернлі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
завершено
71’ Поль Погба
"Червоні дияволи" провели спокійний перший тайм, але у другому взяли гру під свій контроль. Це посприяло єдиному взяттю воріт МЮ в поєдинку – Решфорд з флангу асистував, Погба з льоту забив з рикошетом від оборонця.
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1:0 – закономірна перемога підопічних Сульшера. Манчестер Юнайтед став лідером АПЛ з 36 очками, обійшовши Ліверпуль. Бернлі залишився на 16 сходинці, маючи у своєму активі 16 пунктів.
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