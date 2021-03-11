Защитник МЮ Харри Магуайр пока не оправдал свой статус самого дорогого защитника мира.

Милан приехал в гости к Манчестер Юнайтед в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

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В конце первого тайма хозяева имели роскошную возможность открыть счет, но Харри Магуайр упустил ее. После подачи с углового мяч попал к капитану МЮ, который оказался один на один с пустыми воротами, но Харри умудрился попасть в штангу.

Свисток на перерыв зафиксировал нулевую ничью.

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