Гравці Манчестер Юнайтед у матчі проти Крістал Пелас (0:0) більше уваги приділяли особистим розбіркам, ніж корисним діям.

Особливо відзначились Харрі Магуайр та Маркус Рашфорд. Капітан "червоних дияволів" зробив зауваження форварду, а той брутально огризнувся.

Інсіньє зірвався після нічиєї із Сассуоло – ногою зламав рекламний щит і обізвав партнерів "гівняною командою"

Магуайр: Раші, Раші, чорт забирай!

Рашфорд: Що?! Якого біса ти від мене хочеш?

М: Б**ть, вилізь нарешті з офсайду!

Р: Та пішов ти, йо**ний кретине!

Додамо, що Манчестер Юнайтед здобув лише одну перемогу в останніх 5 матчах АПЛ та відпустив Манчестер Сіті на відстань 14 очок.

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