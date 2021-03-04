"Якого біса ти від мене хочеш, йо**ний кретине!?": Рашфорд та Магуайр влаштували перепалку прямо на полі
Гравці Манчестер Юнайтед у матчі проти Крістал Пелас (0:0) більше уваги приділяли особистим розбіркам, ніж корисним діям.
Особливо відзначились Харрі Магуайр та Маркус Рашфорд. Капітан "червоних дияволів" зробив зауваження форварду, а той брутально огризнувся.
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Магуайр: Раші, Раші, чорт забирай!
Рашфорд: Що?! Якого біса ти від мене хочеш?
М: Б**ть, вилізь нарешті з офсайду!
Р: Та пішов ти, йо**ний кретине!
Додамо, що Манчестер Юнайтед здобув лише одну перемогу в останніх 5 матчах АПЛ та відпустив Манчестер Сіті на відстань 14 очок.
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