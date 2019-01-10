Манчестер Сіті зацікавився одноклубником Ярмоленка Райсом – він може замінити Фернандінью

Півзахисник лондонського Вест Хема Деклан Райс потрапив до сфери зацікавлень Манчестер Сіті.

Юний ірландець може стати наступником Фернандінью на Етіхаді, запевняє The Sun.

Верратті та ще 5 гравців, які могли б замінити Фернандінью у Манчестер Сіті

Тренерський штаб "містян" збирається пильно стежити за Райсом у другій половині сезону, щоб впевнитися у його потенціалі замінити бразильського ветерана. Фернандінью у травні виповниться 34, а молодший від нього на 15 років хавбек Вест Хема вважається найперспективнішим футболістом Ірландії.

У нинішньому сезоні Деклан Райс уже провів 22 матчі у всіх турнірах.