Манчестер Сіті зацікавився одноклубником Ярмоленка Райсом – він може замінити Фернандінью

Іспанія — 00:20 167
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Реал розгромив Леганес без Луніна в 1/8 фіналу Кубка Іспанії
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Манчестер Сіті знищив Бертон Альбіон у півфіналі Кубка ліги, Зінченко забив дебютний гол в АнгліїАнглія — 9 січ 502
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Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер СітіАнглія — 9 січ 9188
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Рома готова орендувати Маліновського за мільйон євро та назвала суму трансферу українцяІталія — 9 січ 1499
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Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в ІталіїІталія — 9 січ 3997
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