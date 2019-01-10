toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Манчестер Сіті зацікавився одноклубником Ярмоленка Райсом – він може замінити Фернандінью

9 січня 23:52 107 Читать на русском
Манчестер Сіті зацікавився одноклубником Ярмоленка Райсом – він може замінити Фернандінью
Деклан Райс / Reuters

Півзахисник лондонського Вест Хема Деклан Райс потрапив до сфери зацікавлень Манчестер Сіті.

Юний ірландець може стати наступником Фернандінью на Етіхаді, запевняє The Sun.

Верратті та ще 5 гравців, які могли б замінити Фернандінью у Манчестер Сіті

Тренерський штаб "містян" збирається пильно стежити за Райсом у другій половині сезону, щоб впевнитися у його потенціалі замінити бразильського ветерана. Фернандінью у травні виповниться 34, а молодший від нього на 15 років хавбек Вест Хема вважається найперспективнішим футболістом Ірландії.

У нинішньому сезоні Деклан Райс уже провів 22 матчі у всіх турнірах.

Теги
Фернандінью Фернандінью Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Трансфери Деклан Райс Деклан Райс Трансфери Манчестер Сіті Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
34
хв
Атлетік
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук