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Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Зінченко не потрапив у заявку на матч

21:10 72 Читать на русском
Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Зінченко не потрапив у заявку на матч
Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Зінченко не потрапив у заявку на матч

Пеп Гвардіола та Нуну Ешпіріту Санту назвали стартовий склад на очний матч власних команд в рамках 22-го туру АПЛ.

Матч 22-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Вулверхемптон розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

"Це вбивство футболіста", – Селюк різко висловився щодо ігрового часу Зінченка в Манчестер Сіті

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Даніло – Фернандіньйо, Д. Сілва (с), Сане – Стерлінг, Б. Сілва, Жезус

Запасні: Муріч, Гюндоган, Агуеро, Де Брюйне, Марез, Делф, Отаменді

Вулверхемптон: Патрісіу – Догерті, Беннет, Коуді (с), Болі, Отто – Невеш, Дендокер, Моутінью – Рауль, Діого

Запасні: Радді, Кавальєро, Коста, Гіббс-Вайт, Саїсс, Адама, Вінагре

Зінченко покине Манчестер Сіті в січні, найреальнішим варіантом є Іспанія, – ЗМІ

Англія22 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Вулверхемптон: Понеділок 14 січня 2019

Манчестер Сіті
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хв
Вулверхемптон
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Вулверхемптон Вулверхемптон Манчестер Сіті - Вулверхемптон
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