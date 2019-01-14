Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Зінченко не потрапив у заявку на матч

Пеп Гвардіола та Нуну Ешпіріту Санту назвали стартовий склад на очний матч власних команд в рамках 22-го туру АПЛ.
Матч 22-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Вулверхемптон розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
"Це вбивство футболіста", – Селюк різко висловився щодо ігрового часу Зінченка в Манчестер Сіті
Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Даніло – Фернандіньйо, Д. Сілва (с), Сане – Стерлінг, Б. Сілва, Жезус
Запасні: Муріч, Гюндоган, Агуеро, Де Брюйне, Марез, Делф, Отаменді
Вулверхемптон: Патрісіу – Догерті, Беннет, Коуді (с), Болі, Отто – Невеш, Дендокер, Моутінью – Рауль, Діого
Запасні: Радді, Кавальєро, Коста, Гіббс-Вайт, Саїсс, Адама, Вінагре
Зінченко покине Манчестер Сіті в січні, найреальнішим варіантом є Іспанія, – ЗМІ