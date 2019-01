Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Зінченко не потрапив у заявку на матч

Пеп Гвардіола та Нуну Ешпіріту Санту назвали стартовий склад на очний матч власних команд в рамках 22-го туру АПЛ.

Матч 22-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Вулверхемптон розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

"Це вбивство футболіста", – Селюк різко висловився щодо ігрового часу Зінченка в Манчестер Сіті

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Даніло – Фернандіньйо, Д. Сілва (с), Сане – Стерлінг, Б. Сілва, Жезус

Запасні: Муріч, Гюндоган, Агуеро, Де Брюйне, Марез, Делф, Отаменді

Your #mancity team to face Wolves tonight!



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Danilo, Fernandinho, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, Jesus



Subs | Muric, Gündogan, Agüero, De Bruyne, Delph, Mahrez, Otamendi



Presented by @HAYSWorldwide ️ #MCIWOL pic.twitter.com/7pNKaQLPNj